Новости. Общество

Россиянам рассказали, могут ли зимой отключить отопление за долги

Эксперт ЖКХ Бондарь: в многоквартирных домах нельзя отключать отопление за долги
Отопление в домах и квартирах в течение одного месяца может пропадать не более чем на 24 часа, а за каждый лишний час без тепла сумма в квитанции должна уменьшаться на 0,15%. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«По закону отопление в квартирах должно работать постоянно и без перебоев в течение всего холодного сезона. Его нельзя отключить даже за долги. Полное отключение батарей зимой может произойти из-за серьезной аварии на сетях. При этом срок отключения должен укладываться в допустимые нормы. Других веских причин для лишения дома тепла в зимний период, вероятно, нет. Так как закон может запрещать ограничивать подачу ресурса в многоквартирных домах. Даже за долги», — пояснил Бондарь.

Эксперт также назвал допустимые сроки отсутствия тепла в доме или квартире — они строго ограничены.

«Суммарно за один месяц тепло может пропадать максимум на 24 часа. Такой перерыв напрямую зависит от температуры воздуха внутри жилья: если в комнатах теплее 12 градусов, работы могут длиться до 16 часов. В случае, когда столбик термометра опускается ниже 10 градусов, коммунальщики обязаны вернуть тепло в течение 4 или 8 часов в зависимости от условий. О планируемых работах на сетях управляющая организация обязана извещать жильцов заранее, желательно за 10 дней до начала. Оповещение может появиться в официальных чатах дома в мессенджере MAX, приложении «Госуслуги.Дом» и продублировано на информационной доске подъезда. Если случилась авария, предупредить жильцов заранее не получится, но диспетчеры должны сообщить примерные сроки ремонта сразу после обращения», — рассказал Бондарь.

По его словам, когда сроки отключения выходят за рамки разрешенных, собственники жилья могут рассчитывать на снижение размера платы за тепло.

«За каждый лишний час без тепла сумма в квитанции должна уменьшаться на 0,15%. Чтобы добиться справедливости, полезно пригласить сотрудников компании для составления акта о качестве услуги или зафиксировать нарушения самостоятельно. Для юридической значимости важно строго следовать правилам составления такого акта, прописанным в постановления правительства РФ №354 (Правила предоставления коммунальных услуг). Информацию о причинах холодных батарей можно уточнить в диспетчерской службе своего дома или по телефонам теплоснабжающей организации. Если проблема долго не решается, имеет смысл отправить жалобу в государственную жилищную инспекцию через систему ГИС ЖКХ. А составленный ранее акт о некачественной услуге может стать веским доказательством», — заключил Бондарь.

Ранее в Совфеде рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ.

