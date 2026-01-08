Размер шрифта
Путин помиловал осужденного француза Винатье

Путин помиловал осужденного француза Лорана Винатье
Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин помиловал осужденного гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ФСБ.

«Помилован указом президента Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Французский гражданин был обменян на российского баскетболиста Даниила Касаткина, которого подозревали в причастности к хакерской сети. Касаткин был задержан в парижском аэропорту по запросу США.

В свою очередь Винатье, являясь сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации, был осужден в РФ на три года за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента и сбор данных о военной деятельности РФ.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявлял, что впервые слышит о деле Лорана Винатье. Тогда глава государства обещал «обязательно узнать» об этом деле.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что по поручению Путина связался с журналистом телеканала LCI, задавшего вопрос о Винатье. Представитель Кремля отметил, что в ситуации с делом француза мяч сейчас на стороне Парижа.

Ранее в Белоруссии под помилование попали 156 иностранцев.

