В польский суд поступило ходатайство об экстрадиции российского археолога на Украину

В Польше прокуратура хочет экстрадировать на Украину археолога из РФ Бутягина

Польская прокуратура подала в окружной суд Варшавы ходатайство об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Ходатайство об экстрадиции Александра Б., российского археолога из петербургского музея «Эрмитаж», поступило в окружной суд в Варшаве», — рассказал он.

В декабре в Польше по запросу Киева задержали и арестовали российского ученого-археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Украина считает археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми Бутягин руководит с 1999 года, незаконными. Кроме того, Киев настаивает на том, что действия ученого и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия».

В России арест Бутягина назвали политическим произволом и призвали россиян воздержаться от поездок в Польшу в связи с «оголтелостью» Варшавы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

