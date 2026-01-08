Размер шрифта
Зеленский сообщил, что документ с США по гарантиям безопасности почти готов

Зеленский: документ о гарантиях безопасности от США уже готов к финализации
Annegret Hilse/Reuters

Документ о гарантиях безопасности от США для Украины находится в высокой степени готовности. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с американской стороной.

По словам украинского лидера, в ходе встречи обсуждались сложные вопросы, связанные с базовыми рамками для прекращения конфликта. Украинская сторона представила свои варианты завершения этого документа. Теперь ожидается реакция Москвы и возможные переговоры между США и Россией.

«Документ о гарантиях безопасности от США уже фактически готов к финализации», — сказал Зеленский.

8 января бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес усомнился, что США будут обеспечивать гарантии безопасности на Украине и поддерживать так называемые «многонациональные силы». По его словам, на месте действующего министра обороны не доверял бы администрации Белого дома во главе с Дональдом Трампом. Президент России Владимир Путин «понимает, что ему удалось заполучить в Белый дом человека, который ему близок», утверждает экс-глава МО.

Ранее Евросоюз допустил уступки по Гренландии в обмен на гарантии по Украине. 

