Боец UFC из Киргизии рассказала, что показывает в OnlyFans

Боец UFC Шевченко призналась, что публикует на OnlyFans видео с охоты и рыбалки

Девушка-боец UFC из Киргизии Валентина Шевченко рассказала, что показывает в своем аккаунте на платформе контента для взрослых OnlyFans. Ее цитирует «Спорт-Экспресс».

«Изначальная идея OnlyFans — тут нет никакой вульгарности. Если человек публикует открытый контент — это желание этого определенного человека», — объяснила она.

По словам Шевченко, она обсудила с платформой детали сотрудничеств и публикует там не откровенные фото, а материалы о своих тренировках, видео с охоты и рыбалки.

Спортсменка заверила, что контент на ее странице отображает ее как личность и отсутствует на других ее социальных платформах.

Спортсменка — действующая чемпионка UFC в легчайшем весе, провела 31 бой в ММА, в которых одержала 26 побед, потерпела четыре поражения и один поединок завершила вничью.

В 2025 году стало известно, что Саша Барон Коэн после развода встречается с моделью OnlyFans вдвое моложе себя.

Ранее звезда «Гарри Поттера» пожалела о решении завести Onlyfans.