«Какие ко мне претензии»: Костылева опровергла отказ школы «Триумф» от нее

Российская фигуристка Елена Костылева в своем Telegram-канале отреагировала на слова школы «Триумф», раскрывающие причины прекращения сотрудничества.

«Я пропускала общие тренировки, так как время шоу совпадало с тренировками. Все вы знаете, что я участвую сейчас в шоу, Софья Федченко разрешила участвовать в шоу. Какие ко мне претензии, я не понимаю. Еще один ответ на вопрос дезинформации. Меня не выгнали, я полностью сама приняла решение перейти обратно к Евгению Плющенко», — написала Костылева.

8 января Елена Костылева вернулась в академию «Ангелы Плющенко», прервав сотрудничество с тренером Софьей Федченко спустя 2 недели после объявления Плющенко о прекращении совместной работы 21 декабря.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты.

Ранее чемпионка ОИ заявила, что жить срежиссированную мамой жизнь Костылевой предстоит с клеймом.