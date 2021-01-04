Умер 41-летний фронтмен Children Of Bodom
На 42-м году жизни скончался вокалист и гитарист финской рок-группы Children Of Bodom Алекси Лайхо. Об этом заявили его коллеги по коллективу Bodom After Midnight на странице лейбла Napalm Records в Twitter.
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На официальной странице самого музыканта в Facebook сообщается, что Лайхо умер на прошлой неделе у себя дома в Хельсинки, в течение нескольких последних лет у него были проблемы со здоровьем. Похороны пройдут в узком кругу.
Алекси Лайхо известен как фронтмен мелодик-дэт-метал-группы Children Of Bodom, созданной в 1993 году. Кроме того, он работал с пауэр-метал-коллективом Sinergy, который основала его бывшая супруга Кимберли Госс. В 2020 году Лайхо объявил о создании супергруппы Bodom After Midnight, с которой успел отыграть концерт в Финляндии, записать три песни и сделать клип. Фестивали, в которых должен был участвовать коллектив, были отменены из-за пандемии.
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