Пушков высказался о судьбе британского трона

Десятки миллионов приезжих из стран Африки и среднеазиатского региона будут настаивать, чтобы престол Великобритании занял сын принца Гарри и Меган Маркл. С таким прогнозом в отношении будущего Британии выступил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«И тогда уже идущая быстрыми темпами обратная колонизация Британии завершится, а от Британии прежней останется лишь воспоминание», — написал сенатор.

Он напомнил, что пост мэра Лондона уже занимает пакистанец Садик Хан. В связи с этим Пушков предположил, что чернокожий король Британии является лишь вопросом времени.

«Наследник уже есть – это сын временно отлученного принца Гарри и афроамериканки Меган Маркл», – отметил Пушков.

Накануне кандидат от Лейбористской партии Великобритании Садик Хан в третий раз одержал победу на выборах мэра британской столицы, установив рекорд по количеству переизбраний.

Ранее сообщалось, что принц Гарри приедет в Великобританию 8 мая.