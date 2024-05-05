В городе Днепр дважды были слышны звуки взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Информация о первом и втором взрыве появилась в ночь на 5 мая, с интервалом в полчаса.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Позже он отметил, что попытки украинского лидера Владимира Зеленского продвигать свою «формулу мира» и созывать саммиты вызывают лишь недоумение.

Ранее сообщалось, что в Павлограде на Украине после взрывов наблюдаются перебои с электричеством.