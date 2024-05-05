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В Белом доме признали, что помощь США Украине не помешает России победить

FT: в Белом доме признали, что помощь США не помешает России на Украине

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Станислав Красильников/РИА Новости

Одобренная Соединенными Штатами помощь Украине не способна помешать наступлению России. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет британская газета Financial Times.

Издание отмечает, что Салливан в частных беседах допускает развитие событий, при котором российская армия будет и дальше прорывать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом в Вашингтоне ожидают, что украинские военные смогут перейти в наступление в 2025 году. FT указывает, что так будущее конфликта представляет администрация Джо Байдена, если ему удастся остаться на посту президента.

До этого офицер украинской нацгвардии заявил, что ВСУ понадобится 100 лет, чтобы одержать победу над Россией без помощи Запада.

Накануне депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный на Украине за госизмену, заявил об исчерпании страной запаса прочности.

Ранее Боррель назвал срок капитуляции Киева без помощи Запада.

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