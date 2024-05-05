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В России впервые за пять лет вырос интерес к профессии дизайнера одежды

«Известия»: интерес к профессии дизайнера одежды вырос в РФ впервые за пять лет

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Depositphotos

Интерес россиян к профессии дизайнера одежды вырос впервые за пять лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на профильные учебные заведения.

За год число резюме дизайнеров одежды выросло на 20%, а модельеров-конструкторов одежды — на 40%. Об этом рассказали аналитики Московского художественно-промышленного института (МХПИ). В вузе отметили, что подъему интереса предшествовал пятилетний спад интереса к обеим профессиям.

Отмечается, что вакансий для дизайнеров стало больше на 22%, а предлагаемые зарплаты поднялись на 16%. Фиксируется и рост числа резюме от соискателей на позиции модельеров-конструкторов одежды.

Данный тренд продолжится в ближайшее время, поскольку необходимо заменить ушедшие с российского рынка бренды, предполагают эксперты. Именно российские специалисты понимают потребности, особенности и культурный код россиян, подчеркнули они.

До этого актриса Елизавета Боярская призналась, что в детстве вместо актерства хотела изучить профессию модельера.

Ранее не стало модельера Роберто Кавалли.

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