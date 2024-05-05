В США назвали условие подписания оборонного соглашения с Саудовской Аравией

США подпишут соглашение по обороне с Саудовской Аравией, только если она согласится на нормализацию отношений с Израилем. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет британская газета Financial Times.

«Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что администрация Байдена не станет подписывать соглашение по обороне с Саудовской Аравией, если королевство и Израиль не согласятся нормализовать отношения», – говорится в материале издания.

По словам советника, подобное условие является частью «комплексного видения» и должно быть выполнено.

2 мая сообщалось, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия близки к заключению исторического документа, который даст королевству гарантии безопасности и позволит наладить отношения с Израилем, если его правительство положит конец боевым действиям в секторе Газа.

Отмечается, что в последнее время переговоры Вашингтона и Эр-Рияда ускорились, и многие официальные лица уверены, что смогут достичь соглашения в течение нескольких недель.

Ранее Саудовская Аравия выступила против изъятия заблокированных активов России.