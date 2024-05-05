Россиянам ответили, можно ли оставлять кошку одну на время отпуска

Наступление теплого времени года — это традиционный сезон отпусков, поездок на дачу или на природу на выходные. Многие владельцы кошек считают, что это независимое животное вполне способно жить какое-то время в одиночестве. О том, можно ли оставлять кошку одну, «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры Болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ, кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова.

«Действительно, кошка может на короткий период времени остаться одна. Однако хозяева всегда должны учитывать тот факт, что животное должно полноценно питаться, в доступе всегда должна быть вода. Многие кошки настолько чистоплотны, что они не будут пить воду, которая постояла какое-то время, и «несвежую» еду. Если вам все же необходимо отлучиться на сутки-двое, то необходимо установить автопоилку и автокормушку с дозированным приемом пищи», — объяснила она.

По словам специалиста, сложности могут возникнуть и с туалетом: чистоплотные кошки не будут пользоваться загрязненным лотком. Выход — либо установить несколько лотков рядом, либо искать ответственного человека, который будет приходить и производить чистку лотка.

«Также важно понимать, что если вы планируете оставить кошку одну, то нужно обеспечить ее безопасность. Проследите, чтобы были закрыты все окна, либо на них были установлены специальные сетки-«антикошки». Все предметы, которые могут привести к травме животного, должны быть убраны», — добавила доцент.

Если кошка контактная, ласковая, то обязательно нужен человек, который будет приходить и обеспечивать ее потребность в общении.

«Также стоит обратить внимание на проверенные зоогостиницы, где 24/7 осуществляется контроль за животным. Конечно, все действия с кошкой остаются на усмотрение владельца. Но пребывание животного в квартире в одиночестве должно быть действительно безопасным и действительно комфортным», — резюмировала она.

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