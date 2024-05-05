Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Погибший в зоне СВО офицер получил звание Героя России

Меликов: погибший на СВО лейтенант Михаил Васильев удостоен звания Героя России

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Старший лейтенант Михаил Васильев, погибший во время службы в зоне специальной военной операции (СВО), представлен к званию Героя России. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

По словам Меликова, офицер спас 13 сослуживцев незадолго до своей гибели.

Отмечается, что Васильев — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища. Он служил в 177-м отдельном полку морской пехоты Каспийского флота, занимал должность командира десантно-штурмовой роты.

За время военной службы и участия в спецоперации Васильев был награжден тремя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и «За отвагу».

2 мая сообщалось, что бывший заместитель командующего 18-й армии РФ, полковник Магомедали Магомеджанов, погибший в ходе боевых действий в зоне СВО, указом президента РФ был удостоен звания Героя России посмертно.

В ноябре 2023 года стало известно о гибели в зоне СВО генерал-майора ВС РФ Владимира Завадского.

Ранее космонавт стала Героем России после полета на корабле Илона Маска.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами