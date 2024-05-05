Погибший в зоне СВО офицер получил звание Героя России

Старший лейтенант Михаил Васильев, погибший во время службы в зоне специальной военной операции (СВО), представлен к званию Героя России. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

По словам Меликова, офицер спас 13 сослуживцев незадолго до своей гибели.

Отмечается, что Васильев — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища. Он служил в 177-м отдельном полку морской пехоты Каспийского флота, занимал должность командира десантно-штурмовой роты.

За время военной службы и участия в спецоперации Васильев был награжден тремя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и «За отвагу».

2 мая сообщалось, что бывший заместитель командующего 18-й армии РФ, полковник Магомедали Магомеджанов, погибший в ходе боевых действий в зоне СВО, указом президента РФ был удостоен звания Героя России посмертно.

В ноябре 2023 года стало известно о гибели в зоне СВО генерал-майора ВС РФ Владимира Завадского.

Ранее космонавт стала Героем России после полета на корабле Илона Маска.