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Правительство приняло Концепцию развития автотуризма в РФ

Мишустин одобрил Концепцию развития автотуризма в России до 2035 года

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил Концепцию развития автомобильного туризма, рассчитанную до 2035 года. Документ опубликован на официальном сайте правительства России.

Документ предполагает создание соответствующей инфраструктуры для автопутешествий и интерактивного сервиса для планирования подобных поездок. Глава правительства отметил, что автомобильные путешествия должны быть комфортными для людей.

«Для этого нужны не только основные трассы, но и небольшие дороги к туристическим объектам. С заправочными станциями, мобильной связью, хорошо оборудованными парковками, гостиницами, мотелями небольшими», — указал премьер.

В концепции предусмотрено два этапа реализации. На первом (в 2024–2025 годах) будут разработаны основные программы и план мероприятий. Также начнется работа над созданием интерактивной карты с автомобильными маршрутами, пилотным станет маршрут Санкт-ПетербургВладивосток.

Второй этап рассчитан до 2035 года. На этом этапе планируется совершенствование законодательства и мер господдержки, увеличение сети автотуристических маршрутов.

До этого Минэкономики отметило необходимость резкого расширения рынка проката автодомов.

Ранее стало известно, за сколько дней россияне планируют вылет за границу.

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