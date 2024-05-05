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В Нью-Йорке сообщили об эвакуации двух синагог из-за угрозы взрывов

Полиция Нью-Йорка сообщила об эвакуации двух синагог из-за угрозы взрывов

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Shutterstock

Две синагоги в Нью-Йорке провели эвакуацию из-за угрозы взрывов. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на полицию города.

По данным источника, правоохранительные органы получали сообщения об угрозе взрыва в субботу около 15:15 и в 16:30 по местному времени (22:15 и 23:30 мск). Полиция начала расследование произошедшего.

До этого сообщалось, что группа провокаторов с антироссийской атрибутикой и украинскими флагами попыталась сорвать акцию в память о героях Второй мировой войны в Нью-Йорке.

Акция памяти ветеранов была проведена «Русской молодежью Америки». Представители организации прошли через Бруклинский мост и возложили цветы у Бруклинского военного мемориала в честь Дня Победы. Им пытались помешать провокаторы.

Попытка отозвать лицензию у мероприятия оказалась безуспешной. Шествие по Бруклинскому мосту сопровождалось полицией, чтобы избежать столкновений с провокаторами.

Ранее было названо число митингов, прошедших в Нью-Йорке из-за ситуации в Газе.

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