Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон выступил за продолжение диалога с Россией

Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Россией

close
100%
Ludovic Marin/Pool via Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией. Об этом он заявил в интервью газете La Tribune.

«Мы правильно поступаем, что оставляем двери открытыми для переговоров с Россией. В противном случае мы бы отказались от международного порядка, а значит, и от мира и безопасности», — сказал он.

До этого Макрон заявил, что полностью несет ответственность за создание «стратегической двусмысленности» после высказываний о возможной отправке войск стран Запада на Украину.

По его словам, Евросоюз должен продолжать поддержку Украины, назвав конфликт между Москвой и Киевом «основной угрозой безопасности Европы». Президент Франции также назвал поражение России в конфликте «абсолютной необходимостью».

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку на Украину солдат из европейских стран. Позже он подтвердил, что позиция Парижа по данному вопросу не изменилась.

Ранее Макрона обвинили в желании водить Россию за нос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами