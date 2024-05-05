Макрон выступил за продолжение диалога с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией. Об этом он заявил в интервью газете La Tribune.

«Мы правильно поступаем, что оставляем двери открытыми для переговоров с Россией. В противном случае мы бы отказались от международного порядка, а значит, и от мира и безопасности», — сказал он.

До этого Макрон заявил, что полностью несет ответственность за создание «стратегической двусмысленности» после высказываний о возможной отправке войск стран Запада на Украину.

По его словам, Евросоюз должен продолжать поддержку Украины, назвав конфликт между Москвой и Киевом «основной угрозой безопасности Европы». Президент Франции также назвал поражение России в конфликте «абсолютной необходимостью».

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку на Украину солдат из европейских стран. Позже он подтвердил, что позиция Парижа по данному вопросу не изменилась.

Ранее Макрона обвинили в желании водить Россию за нос.