Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил об оттоке наемников из рядов ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в рядах украинских войск наметился отток иностранных наемников, среди причин - высокие потери и бессмысленные приказы.

«Раньше основной наплыв наемников, по данным Минобороны России, наблюдался из Польши, Канады и США. А теперь они разворачиваются и уезжают обратно», — сказал Кастюкевич.

До этого бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини заявил, что воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) французские наемники зачастую являются известными нацистскими активистами.

Незадолго до этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявлял в интервью журналисту Гарланду Никсону, что ВСУ испытывают трудности из-за массового дезертирства под Часовым Яром. Там продолжается активное наступление российских войск и в плен сдаются бойцы лучших украинских бригад.

Ранее наемник ВСУ из Чехии рассказал о состоянии украинских военных.