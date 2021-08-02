Карнаж сражается с Томом Харди в новом трейлере «Венома 2»

Студия Sony опубликовала на YouTube второй трейлер фильма «Веном 2».

В ролике много экранного времени отдано Карнажу – главному антагонисту фильма. По сюжету, убийца-маньяк Клетус Кэсседи в исполнении Вуди Харрельсона также становится носителем симбиота, превращается в Карнажа и сражается с антигероем Веномом, роль которого снова исполнил Том Харди.

Режиссерское кресло проекта занял Энди Серкис.

Российская премьера проекта запланирована на 16 сентября, мировая – на 24 сентября.

Ранее на YouTube-канале Ghostbusters появился новый трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники» (Ghostbusters: Afterlife). Ленту снял канадско-американский режиссер Джейсон Райтман — сын Айвана Райтмана, создавшего первые два фильма серии. В картине снялись звезды старых фильмов серии — Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Эрни Хадсон. К ним присоединились Сигурни Уивер («Чужой», «Аватар»), Финн Вулфард (Майк из «Очень странных дел»), Маккенна Грейс («Одаренная») и Пол Радд (Человек-муравей в киновселенной Marvel).