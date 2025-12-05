Ушаков оценил работу зятя Трампа над урегулированием украинского конфликта

Ушаков: Кушнер активно работает на переговорах, он привнес в них системность

Зять президента США Джаред Кушнер подключился к вопросам урегулирования конфликта на Украине и работает очень активно. Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков в беседе с телеканалом «Звезда».

«Кушнер подключился к вопросам российско-украинского урегулирования и работает очень активно, в некоторых вопросах даже неистово, я бы сказал», — сказал он.

По словам Ушакова, Кушнер внес важный вклад в обсуждения благодаря своему характеру — бизнесмен добавил в переговорный процесс больше системности. Помощник главы РФ добавил, что участие зятя американского лидера Дональда Трампа в урегулировании украинского кризиса — инициатива Вашингтона.

В ночь на 3 декабря в Кремле завершились переговоры российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. По итогам встречи Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков заявил о готовности России продолжать работу с командой Трампа.