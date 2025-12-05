На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков: в переговорах России и США есть движение вперед

Ушаков заявил, что Россия и США продвигаются в переговорах по Украине
Jae C. Hong/AP

Россия и США в переговорах по Украине продвигаются вперед. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков телеканалу «Звезда».

«Мы готовы и дальше работать с этой американской командой», — сказал он.

По его словам, что касается позиции Европы в урегулировании конфликта, то она постоянно выдвигает неприемлемые для российской стороны требования и не способствует достижению решений.

Ушаков также рассказал, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшем будущем.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве продуктивные переговоры с президентом Владимиром Путиным. По их итогам у американской стороны сложилось впечатление, что Москва стремится к достижению мирного соглашения и выражает интерес к нормализации экономических отношений с Вашингтоном.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа.

