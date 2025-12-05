На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США отказали Европе в участии в урегулировании на Украине

Аналитик Брайен: США не допустят ЕС до переговоров из-за безрассудства лидеров
Global Look Press

Соединенные Штаты не допустят Евросоюз до переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, поскольку его лидеры безрассудны. Таким мнением поделился бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен на платформе Substack.

По его предположению, «европейцы и НАТО» не будут играть никакой роли в урегулировании конфликта, так как Вашингтон считает их «обструкционистами и безрассудными политиками». Соединенные Штаты уже предпринимают шаги, чтобы избавиться от них даже в том, что касается обмена конфиденциальными разведданными, указал эксперт.

«Если Украина продолжит стремительно отступать, а Россия будет готова навязывать условия побежденному режиму, Вашингтон захочет спасти то, что сможет, и постарается максимально улучшить конечный результат», — написал Брайен.

До этого еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз должен разработать собственный план урегулирования конфликта на Украине и перестать ориентироваться исключительно на инициативы США. По его словам, «каждые полгода» Европа получает новые планы и просто ждет, что поступит из Вашингтона. Однако планы должны также поступать из Брюсселя или Берлина, указал еврокомиссар.

Ранее глава МИД Австрии назвала два ключевых условия для мира на Украине.

