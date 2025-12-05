Вопросы россиян для Путина будут собирать участники молодежки ОНФ

В этом году 91 представитель молодежного крыла Народного фронта из 40 регионов России будет помогать собирать и обрабатывать вопросы граждан для большой пресс-конференции и прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила координатор молодежного крыла ОНФ в Оренбургской области Эльвира Сайфиева, пишет ТАСС.

По ее словам, первые вопросы касаются социальных, коммунальных и бытовых проблем. Прямая линия с президентом вновь пройдет в совмещенном формате, который впервые был опробован в 2020 году из-за пандемии и затем возобновлен в 2023 году под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

В этом году мероприятие запланировано на 12:00 мск 19 декабря. Прием вопросов на прямую линию Путина начался 4 декабря и продлится до окончания программы в эфире.

В декабре 2024 года прямая линия Владимира Путина продлилась 4 часа 27 минут, к главе государства поступило более 2,4 млн вопросов и обращений. В 2022 году прямую линию не проводили, а в 2023-м она была совмещена с большой пресс-конференцией и получила название «Итоги года с Владимиром Путиным» — тогда мероприятие длилось 4 часа и 3 минуты, глава государства ответил на 67 вопросов.

Ранее Путин назвал снижение инфляции в России важным достижением года.