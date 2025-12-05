На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вопросы россиян для Путина будут собирать участники молодежки ОНФ

ТАСС: 91 представитель молодежного ОНФ поможет подготовить вопросы президенту
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

В этом году 91 представитель молодежного крыла Народного фронта из 40 регионов России будет помогать собирать и обрабатывать вопросы граждан для большой пресс-конференции и прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила координатор молодежного крыла ОНФ в Оренбургской области Эльвира Сайфиева, пишет ТАСС.

По ее словам, первые вопросы касаются социальных, коммунальных и бытовых проблем. Прямая линия с президентом вновь пройдет в совмещенном формате, который впервые был опробован в 2020 году из-за пандемии и затем возобновлен в 2023 году под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

В этом году мероприятие запланировано на 12:00 мск 19 декабря. Прием вопросов на прямую линию Путина начался 4 декабря и продлится до окончания программы в эфире.

В декабре 2024 года прямая линия Владимира Путина продлилась 4 часа 27 минут, к главе государства поступило более 2,4 млн вопросов и обращений. В 2022 году прямую линию не проводили, а в 2023-м она была совмещена с большой пресс-конференцией и получила название «Итоги года с Владимиром Путиным» — тогда мероприятие длилось 4 часа и 3 минуты, глава государства ответил на 67 вопросов.

Ранее Путин назвал снижение инфляции в России важным достижением года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами