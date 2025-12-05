Опубликовано видео с последствиями предполагаемой атаки БПЛА на Грозный

Последствия взрыва в комплексе «Грозный-Сити» в Чечне попали на видео

Последствия взрыва в комплексе «Грозный-Сити» в Чечне, произошедшего после предполагаемой атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сняли на видео. Записи опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно, что в результате взрыва фасад здания в районе нескольких верхних этажей получил повреждения. Кроме того, можно заметить, как в проеме одного из выбитых окон полыхает огонь.

Утром 5 декабря Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что комплекс «Грозный-Сити» в Чечне подвергся атаке украинских дронов. Власти объявили на территории Грозного беспилотную опасность. В соседних городах — Владикавказе и Магасе — был введен план «Ковер». При этом официальных комментариев от властей к текущему моменту не поступало.

По данным министерства обороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 5 декабря перехватили и уничтожили 41 украинский БПЛА самолетного типа над территорией страны. Девять целей нейтрализовали в Самарской области, столько же — в Крыму. В Саратовской области сбили восемь дронов, в Ростовской и Волгоградской областях — по семь. Еще один беспилотник ликвидировали в Краснодарском крае.

Ранее в Белгородской области в результате атак БПЛА пострадали три человека.