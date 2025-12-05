Стали известны темы первых вопросов для Прямой линии Путина

Первые вопросы для Прямой линии президента России Владимира Путина касаются социальной сферы и ЖКХ. Об этом заявила координатор молодежного крыла «Народного фронта» Эльвира Сайфиева на телеканале «Россия 24».

«Для нас большая честь быть частью данного события. Обычно задают вопросы, направленные на коммунальные, бытовые или социальные направления», — сказала она.

Прием вопросов на прямую линию президента стартовал с 15:00 4 декабря и будет длиться до окончания программы в эфире. Задать вопросы можно через сайт программы moskva-putinu.ru, а также по СМС и ММС на номер 0–40–40, по телефону 8–800–200–40–40 и через специальное мобильное приложение. Кроме того, текстовые и видеовопросы принимаются через официальные группы программы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также через чат-бот в мессенджере MAX.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск.

Ранее Путин назвал снижение инфляции в России важным достижением текущего года.