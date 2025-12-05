На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны темы первых вопросов для Прямой линии Путина

ОНФ: первые вопросы для Прямой линии Путина касаются социальной сферы и ЖКХ
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Первые вопросы для Прямой линии президента России Владимира Путина касаются социальной сферы и ЖКХ. Об этом заявила координатор молодежного крыла «Народного фронта» Эльвира Сайфиева на телеканале «Россия 24».

«Для нас большая честь быть частью данного события. Обычно задают вопросы, направленные на коммунальные, бытовые или социальные направления», — сказала она.

Прием вопросов на прямую линию президента стартовал с 15:00 4 декабря и будет длиться до окончания программы в эфире. Задать вопросы можно через сайт программы moskva-putinu.ru, а также по СМС и ММС на номер 0–40–40, по телефону 8–800–200–40–40 и через специальное мобильное приложение. Кроме того, текстовые и видеовопросы принимаются через официальные группы программы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также через чат-бот в мессенджере MAX.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск.

Ранее Путин назвал снижение инфляции в России важным достижением текущего года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами