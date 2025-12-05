На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вэнс назвал главное разочарование на посту вице-президента США

Вэнс счел невозможность быстрого мира на Украине главным разочарованием на посту
true
true
true
close
Michael Conroy/AP

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс назвал невозможность достичь быстрого мира на Украине главным разочарованием на занимаемой должности. Его слова приводит NBC News.

«Послушайте, ситуация между Россией и Украиной, по моему мнению, является источником постоянного разочарования для всего Белого дома», – сказал Вэнс.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что конфликт Москвы и Киева будет самым легким для урегулирования. Вице-президент США подчеркнул, что счел бы сумасшедшими тех, кто говорил, что достичь мира на Ближнем Востоке будет легче, чем в Европе.

До этого Дональд Трамп заявил, что его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве продуктивные переговоры с Владимиром Путиным. По их итогам у американской стороны сложилось впечатление, что Россия стремится к достижению мирного соглашения по Украине и выражает интерес к нормализации экономических отношений с США.

Ранее в Белом доме заявили об ожидании решения по Украине в ближайшее время.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами