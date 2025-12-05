Вэнс назвал главное разочарование на посту вице-президента США

Вэнс счел невозможность быстрого мира на Украине главным разочарованием на посту

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс назвал невозможность достичь быстрого мира на Украине главным разочарованием на занимаемой должности. Его слова приводит NBC News.

«Послушайте, ситуация между Россией и Украиной, по моему мнению, является источником постоянного разочарования для всего Белого дома», – сказал Вэнс.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что конфликт Москвы и Киева будет самым легким для урегулирования. Вице-президент США подчеркнул, что счел бы сумасшедшими тех, кто говорил, что достичь мира на Ближнем Востоке будет легче, чем в Европе.

До этого Дональд Трамп заявил, что его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве продуктивные переговоры с Владимиром Путиным. По их итогам у американской стороны сложилось впечатление, что Россия стремится к достижению мирного соглашения по Украине и выражает интерес к нормализации экономических отношений с США.

Ранее в Белом доме заявили об ожидании решения по Украине в ближайшее время.