В Роспотребнадзоре опровергли данные о проверке на гепатит приезжающих из Чехии россиян

Данные о проверке на гепатит россиян, прибывающих из Чехии, является недостоверной. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

«Информация, распространяемая в СМИ, о том, что »Роспотребнадзор начал тестировать россиян, прибывающих из Чехии, на гепатит», является недостоверной. Эти сведения не подтверждаются официальными сообщениями ведомства», — сказали в ведомстве.

Также там уточнили, что в пресс-релизе сообщалось о об эпидемиологической ситуации в Чехии по гепатиту А, о разработанных учеными новых тестах. А также о том, что риски завоза гепатита А из этой страны минимальны.

О тестировании российских туристов ранее писал Telegram-канал SHOT. На данный момент в Чехии в 20 раз возросла заболеваемость гепатитом А. Это самый высокий показатель в стране за последние 40 лет. В результате, в 2025 году не выжили 32 человека. В Чехии введены меры санитарной безопасности — двери в общественном транспорте открываются автоматически, а все кнопки и поручни дезинфицируются.

