В Севастополе национализировали 11 предприятий, оказывавших помощь ВСУ

Развожаев: в собственность Севастополя перешли 11 предприятий, помогающих ВСУ
Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Севастополе национализировали 11 предприятий. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Сегодня утром на заседании правительства приняли постановление об изъятии в государственную собственность Севастополя движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности юридических и физических лиц, в том числе иностранных, оказывающих помощь ВСУ и ГУР Украины», — написал Развожаев.

Перечень имущества, вошедшего в собственность Севастополя: ООО «СЕВСТАР ИСПС», ООО «СЕВСТАР ИТ», ООО «СЕВСТАР МТ», ООО «ЛАНКОМ», ООО «СЕВТЕЛЕКОМСЕРВИС», ООО «ФРИНЕТ КРЫМ», ООО «НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МИСТ», ООО «Цифровые инновации», ООО «СПЕЦТЕХСЕРВИС», ИП Тихова М.С., ИП Курбатова А.Н.

В ноябре председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму национализировали большую часть активов украинских олигархов.

Ранее суд обратил в доход государства имущество ряда уральских компаний.

