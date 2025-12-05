ЦБ снимет ограничения на перевод средств за рубеж для граждан РФ и дружественных стран

ЦБ 8 декабря снимет ограничения на переводы средств за рубеж для граждан России

Центральный банк России принял решение с 8 декабря снять ограничения на перевод денежных средств за рубеж для граждан Российской Федерации и дружественных стран. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что на это повлияла «стабильная ситуация на валютном рынке».

«Банк России отменяет лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан РФ и физлиц – нерезидентов из дружественных стран», – говорится в публикации.

Однако, добавили в пресс-службе Банка России, с 8 декабря 2025 года по 7 июня следующего года сохраняются ограничения. Работающие на территории России физические лица – нерезиденты из недружественных государств имеют возможность переводить за границу деньги в размере зарплаты.

Кроме того, сохраняется запрет на перевод денег за рубеж для не работающих в РФ физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юрлиц из таких государств. Ограничение не касается зарубежных компаний, находящихся под контролем российских юридических или физических лиц.

В ЦБ добавили, что запреты не затрагивают операции по переводу средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в финансовый рынок России, со счетов типа «И» на счета за рубежом.

Ранее Банк России пообещал «действовать аккуратно», корректируя ключевую ставку.