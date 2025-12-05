Комиссия МАК начала расследование аварии с вертолетом в Башкирии

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию аварии вертолета в Башкирии. Она уже начала работу, сообщили в пресс-службе.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.

Вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку вблизи деревни Атаевка в Кировском районе Уфы днем 4 декабря. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что в результате инцидента пострадал один человек, ему потребовалась помощь медиков.

На место происшествия выехали Уфимский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Сотрудники прокуратуры организовали проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и при необходимости примут меры реагирования.

Как сообщалось позже, пилот находится в реанимации. Региональное управление МЧС РФ рассказало, что после приземления воздушное судно опрокинулось на бок. Возгорания не последовало.

Ранее появилось видео крушения Ка-226 в Дагестане.