В России предложили ужесточить наказания за управление авто в состоянии опьянения

Законодательное собрание Вологодской области выступило с предложением ввести конфискацию авто за пьяную езду уже после первого такого нарушения, сообщает «Парламентская газета». Сейчас такая форма наказания применяется только к водителям, преступившим закон во второй раз в течение года.

«Сегодня такая норма уже существует, но применяется в рамках не административного, а уголовного преследования, например, отобрать авто могут, если ранее осужденный человек сел пьяным за руль повторно. Новая же инициатива предполагает ее распространить в том числе и на административные дела», — сообщает газета.

Отмечается, что конфискация не будет обязательной, применять ее или нет, оставят на усмотрение суда. В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что вождение в пьяном виде является «одним из наиболее общественно опасных правонарушений в сфере дорожного движения».

До этого стало известно, что в России вступили в силу новые штрафы для водителей за нарушения ПДД.

Отмечается, что изменения были внесены ранее и начали действовать 18 июля. Так, за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД водителю придется заплатить от семи до десяти тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года придется заплатить десять тысяч рублей, а также лишиться прав на четыре — шесть месяцев.

Водителям грузовых автомобилей также придется платить за нарушения больше. Владельцы грузовиков заплатят 600 тысяч рублей за проезд через автоматический пункт весогабаритного контроля с нарушениями и 150 тысяч рублей за превышение допустимых габаритов груза на 10 см.

Ранее в России предложили лишать прав за незаконное использование знака «Инвалид».