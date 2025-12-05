На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова назвала «байками» сообщения Британии о якобы взломе телефона Скрипаль

Захарова описала новые санкции Британии из-за Скрипалей фразой «байки из склепа»
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в Telegram-канале отреагировала на санкции Британии в отношении 11 человек, которые, как утверждается, стоят за поддерживаемыми Россией атаками и взломом телефона Юлии Скрипаль — дочери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Дипломат задалась вопросом, почему сама Скрипаль ничего не рассказывает о своей жизни и состоянии своего отца.

«Надоели эти безвкусные байки из английского склепа», — написала Захарова.

4 декабря Россия категорически отвергла безосновательные обвинения Великобритании в причастности к инциденту в Солсбери в 2018 году.

Посол России в Великобритании Андрей Келин посетил МИД Соединенного Королевства, где отклонил все обвинения, включая направленные в адрес президента РФ. В посольстве подчеркнули, что у Лондона до сих пор нет ответов на ключевые вопросы по «делу Скрипалей».

21 сентября Захарова заявила, что российская сторона требует от Запада предоставить результаты анализов по делам о якобы отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Экс-полковник Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании обвинили Москву в причастности к произошедшему. Россия все обвинения категорически отрицает.

Ранее российского посла вызвали в МИД Британии по делу об отравлениях в Солсбери.

