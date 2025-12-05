На Украине проводят обыски у нардепа Скороход

Антикоррупционные органы Украины проводят обыски у народного депутата Анны Скороход. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в Telegram-канале.

«НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия», — говорится в сообщении бюро.

Детали будут представлены позже, добавили в НАБУ.

Согласно данным источников «Украинской правды», задокументировано, как парламентарий вместе с сообщниками требовала с предпринимателя $250 тыс.

Сама Скороход в Telegram-канале назвала обыски попыткой оказать «прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать ее политическую деятельность», а экс-нардеп Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) напомнил, что незадолго до обысков НАБУ и СБУ нардеп Скороход зарегистрировала проект постановления Рады о требовании к антикоррупционным ведомствам немедленно обнародовать пленки и документы по делу Миндича. Его слова приводит издание «Страна.ua».

1 декабря издание «Зеркало Недели» со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что глава госфинмониторинга страны Филипп Пронин подозревается в причастности к краже 200 млн гривен (около 370 млн рублей) на строительстве фортификаций.

Ранее глава Офиса президента Украины Ермак подал в отставку.