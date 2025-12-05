В Госдуме не посчитали предательством переход теннисистки России под флаг Австрии

Журова о переходе Потаповой под флаг Австрии: это не предательство

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не считает предательством переход теннисистки Анастасии Потаповой под флаг Австрии, передает «Советский спорт».

«Теннисисты с раннего детства участвуют в турнирах, чтобы попасть в рейтинг. Не могу назвать это предательством. 15 лет назад никто не поднимал тему предательства. Еще бы можно было говорить о предательстве, если бы спортсмен полностью финансировался государством, а потом он взял и уехал», — заявила Журова.

4 декабря российская теннисистка объявила, что со следующего сезона будет выступать за Австрию, и отметила, что чувствует себя там, как дома.

24-летняя Потапова занимает 59-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка завоевала три чемпионских титула в одиночном разряде. Пиком ее достижений в рейтинге стало 21-е место в июне 2023 года. После смены спортивного гражданства она станет первой ракеткой страны, обойдя Юлию Грабер, которая занимает 94-ю позицию в мире.

Ранее глава ФТР заверил, что Андреева и Шнайдер не променяют флаг России.