Актриса Любовь Толкалина рассказала о совместных медитациях с Кэри-Хироюки Тагавой

Актриса Любовь Толкалина в беседе с «Газетой.Ru» пообещала помолиться и заказать панихиду за скончавшегося голливудского артиста Кэри-Хироюки Тагаву, который принял в России православие. По ее словам, фильм «Иерей-сан», в котором она снималась вместе с Тагавой, стал для нее особенным.

«Какая печальная новость. С Кэри-Хироюки Тагавой я работала на проекте «Иерей-сан. Исповедь самурая» по сценарию Ивана Охлобыстина. Это был совершенно потрясающий сценарий, и Кэри исполнял там главную роль японского православного священника, приехавшего в глубинку России для того, чтобы стать подвижником и восстановить храм, отстоять территорию от рейдерского захвата. И на этой драматической, криминальной составляющем истории на самом деле выросло довольно глубокое духовное исследование. Тогда я только узнала, что на самом деле Русская православная церковь есть в Японии, и после съемок в этом фильме Кэри крестился в православие. Это был очень интересный и очень особенный для меня проект, на котором я познакомилась также с Петром Николаевичем Мамоновым. То есть это для меня был такой некий духовный поворот. Сегодня я пойду и помолюсь за Кэри и закажу панихиду по православной традиции. Сегодня такой повод написать всем тем прекрасным артистам и продюсерам нашим, которые дали жизнь этому фильму», — сказала она.

Толкалина добавила, что во время съемок фильма Тагава учил всю команду соблюдать «культуру» работы актера в кадре и преподавал ей медитации.

«На площадке с ним было удивительно спокойно. Он научил всю группу, например, тому, что когда он работает на крупном плане, за камерой и за оператором не должно быть никого из съемочной группы, либо все должны соблюдать тишину и быть полностью погруженными в то, что происходит в кадре, потому что действительно российское кинопроизводство часто пренебрегает такими важными вещами, как работа на крупном плане актера. То есть у нас нет этой культуры, которая была когда-то в советском кинематографе, когда каждый человек на съемочной площадке участвовал в том, что происходит в кадре, каждый, либо хотя бы не мешал. В советское время невозможно было представить себе иного. То, что сейчас творится на съемочных площадках, — это полное разрушение атмосферы. И Кэри тогда очень четко и отстаивал свое право быть сосредоточенным непосредственно внутри кадра в сцене. Он преподавал мне несколько уроков медитации. Надо сказать, что я тогда уже интересовалась медитацией и была очень приятно удивлена тому, что на съемочной площадке мы могли разделить это важное дело вместе с Кэри. Мы в перерывах могли уединиться и медитировать», — добавила она.

5 декабря журнал Deadline сообщил, что голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава скончался на 76-м году жизни в США. По информации издания, причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта.

Тагава родился в Японии и сделал карьеру в Голливуде. Тагава за четыре десятилетия успел сняться более чем в 150 фильмах и сериалах. Наибольшую популярность ему принесли образы колдуна Шан Цзуна во вселенной «Мортал Комбат» и патриарха Хейхати Мисимы в проектах по мотивам франшизы Tekken.

В 2015 году Тагава принял православие и крестился в Москве, получив в крещении имя Пантелеимон. В том же году вышел российский фильм с его участием «Иерей-сан» режиссера Егора Баранова.

