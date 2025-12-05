На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии показали мультфильм с Путиным и Моди

India Today показал мультфильм, в котором Путин и Моди поют песню о дружбе
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Телеканал India Today показал мультфильм с российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщило РИА Новости.

В мультфильме Путин и Моди едут на мотоцикле мимо нефтяных вышек и поют популярную индийскую песню о дружбе. На фоне видны поставляемые Россией зенитно-ракетные комплексы С-400. Далее в кадре появляются две заправочные колонки с обозначениями «Россия» и «США».

Возле второй колонки изображен американский президент Дональд Трамп, наблюдающий за мотоциклом Путина и Моди. Затем индийский премьер заправляет мотоцикл из колонки с надписью «Россия», после чего они с Путиным уезжают.

Ранее медиахолдинг India Today опубликовал интервью с президентом России, который совершает визит в Индию.

В данный момент в Хайдарабадском дворце в Дели проходят переговоры президента РФ и премьера Индии. Ожидается, что они будут продолжены в расширенном составе с участием российской и индийской делегаций.

Ранее Моди подарил Путину «Песнь Бога».

