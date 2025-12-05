В России начались официальные продажи фастбэка Avatr 12

На российском рынке начались официальные продажи фастбэка Avatr 12, сообщает пресс-служба компании «Чанъань Моторс Рус». Цена электрокара стартует от 6,5 млн рублей.

Автомобиль оснащен силовой установкой мощностью 578 л.с., время разгона с нуля до 100 км/ч занимает 3,9 секунды. Пневмоподвеска позволяет регулировать дорожный просвет в диапазоне от 120 мм до 165 мм. Батарея CATL емкостью 94,53 кВт*ч обеспечивает 565 км запаса хода для полноприводной версии и 610 км в моноприводном исполнении. На модель установлены 21-дюймовые диски. Длина электрокара составляет 5020 мм, колесная база — 3020 мм.

В салоне установлена мультимедийная система с экраном диагональю 15,6 дюйма и разрешением 2560х1440. В отделке салона используются только высококачественные материалы, включая натуральную кожу и дерево ценных пород: береза и ясень.

Электрокар Avatr 12 был представлен в начале сентября 2023 года на автосалоне в Мюнхене. Компания Avatr существует с 2021 года. Это совместный продукт Changan, IT-гиганта Huawei, разрабатывающего программное обеспечение для мультимедийной системы, а также концерна CATL, поставляющего аккумуляторы для тяговых батарей.

До этого бренд Omoda начал продажи в России обновленного кроссовера C5.

Обновленный Omoda C5 получил безрамочную решетку радиатора, более тонкие ходовые огни и новый бампер. Также изменился дизайн колесных дисков.

В переднеприводной версии кроссовер снабжен турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором. Полноприводному Omoda C5 полагается турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с. с роботизированной семиступенчатой коробкой передач.

Ранее JAC начал продажи в России нового минивэна RF8.