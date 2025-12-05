Кучеров повторил рекорд НХЛ по числу лет со 100 очками в НХЛ

Кучеров повторил рекорд Курри, в седьмой раз набрав 100 очков за год

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил рекорд по числу лет с 100 очками за год после матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в ночь на 5 декабря на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе, завершилась со счетом 4:3 в пользу «Питтсбург Пингвинз». Кучеров отметился результативной передачей и забил гол.

По итогам матча Кучеров набрал 101 очко (32 гола и 69 передач), что стало уже седьмым случаем в его карьере, когда он преодолел рубеж в 100 баллов за год. Этим результатом россиянин сравнялся с достижением финского хоккеиста Яри Курри, который также семь раз за свою карьеру набирал 100 и более очков по итогам календарного года.

Никита Кучеров стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Федорову, Александру Могильному.

