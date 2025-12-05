На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд взыскал с блогера Никиты Ефремова 11 млн рублей

Суд в Москве обязал блогера Никиту Ефремова возместить более 11 млн рублей
Nikita Efremov/YouTube

Арбитражный суд Москвы по иску подмосковной компании «Джетленд» постановил взыскать с блогера Никиты Ефремова (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) более 11 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск был подан в октябре, рассмотрение дела состоялось 2 декабря, при этом представители обеих сторон на заседание не явились. Конкретные основания требований компании-истца в материалах суда пока не раскрыли.

Компания «Джетленд» владеет инвестиционной платформой JetLend, которая предоставляет сервис для инвестирования и финансирования организаций.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело за переводы в адрес ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), признанного в России экстремистской организацией и ликвидированного. По данным следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года блогер, находясь в Москве и Подмосковье, переводил средства на нужды запрещенной организации. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Ефремов известен как блогер и бизнесмен, основатель бренда Nikita Efremov, владелец нескольких магазинов в России и бутика в Дубае, где продавал одежду и обувь, в основном лимитированные кроссовки.

Ранее стала известна судьба спорного пирса Аллы Пугачевой.

