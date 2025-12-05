На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России высказались о резолюции Генассамблеи ООН по украинским детям

МИД России: резолюция ГА ООН по украинским детям пропитана ложью и лицемерием
Максим Блинов/РИА «Новости»

Резолюция Генассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) «О возвращении украинских детей» насквозь пропитана ложью и лицемерием, она переворачивает реальное положение дел «с ног на голову». Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

Накануне ООН приняла резолюцию по украинским детям, несмотря на то, что за ее проект проголосовали менее 50% стран — членов организации.

«Документ, подготовленный киевским режимом, его европейскими кураторами и канадцами, насквозь пропитан ложью и лицемерием, переворачивает реальное положение дел с ног на голову», — говорится в заявлении МИД России.

Там отметили, что в основе документа лежат одиозные обвинения в якобы депортации и насильственном усыновлении украинских детей Россией. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что основная задача резолюции — отвлечение внимания от разложения руководства Киева с помощью дискредитации Москвы.

До этого помощник президента России Владимир Мединский заявил, что нет ни одного ребенка, похищенного РФ, есть только спасенные российскими солдатами. По его словам, РФ возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители. Он отметил, что Россия работает над тем, чтобы все семьи и с той, и с другой стороны воссоединились.

Ранее Лавров заявил, что большинство из 339 детей в списке Украины оказались взрослыми или не в России.

