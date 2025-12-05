На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Помощник Путина обвинил Европу в выдвижении неприемлемых для РФ требований

Ушаков: Европа постоянно выдвигает неприемлемые для РФ требования по Украине
Владимир Астапкович/РИА Новости

Европейские страны постоянно выдвигают такие требования по урегулированию конфликта на Украине, которые неприемлемы для России. Об этом в ходе интервью для телеканала «Звезда» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Европейцы, мягко скажу, не способствуют достижению урегулирования между Вашингтоном и Москвой по украинским делам», — подчеркнул он.

5 декабря еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Европейский союз (ЕС) должен разработать собственный план урегулирования конфликта на Украине и перестать ориентироваться исключительно на предложения США. По его словам, региональное содружество «каждые полгода» получает новые планы и просто ждет, что поступит из Вашингтона. Однако инициативы также должны поступать из Брюсселя или Берлина, отметил Кубилюс. Он добавил, что для достижения наилучшего результата необходимо создать возможность для обсуждения европейского мирного плана и предложений, подготовленных «американскими друзьями».

До этого президент США Дональд Трамп рассказал, что его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве продуктивные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По итогам встречи у американской стороны сложилось впечатление, что РФ стремится к достижению мирного соглашения по Украине и выражает интерес к нормализации экономических отношений с США.

Ранее журналисты узнали, что лидеры стран Европы посоветовали Украине не соглашаться на уступки России.

