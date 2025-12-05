ФАС выдала предупреждения аэропортам Сочи, Калининграда и Екатеринбурга

ФАС выдала предупреждения трем аэропортам в РФ за взимание платы за регистрацию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения трем аэропортам в РФ в связи с взиманием ими платы за регистрацию пассажиров с авиакомпаний. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Речь идет о воздушных гаванях в Сочи, Екатеринбурге и Калининграде. По данным агентства, эти аэропорты требовали от перевозчиков дополнительную плату за «использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров».

Как отметили в ФАС, соответствующие расходы уже должны быть включены в тариф. Однако воздушные гавани не выполнили это требование и вынуждали авиакомпании доплачивать за базовую услугу.

Ожидается, что федеральная служба возбудит антимонопольное дело против трех российских аэропортов, если они проигнорируют ее рекомендации. Более того, сотрудники ведомства намерены проверить работу и других воздушных гаваней на территории РФ.

В августе пресс-служба ФАС сообщила, что специалисты зафиксировали признаки установления монопольно высоких цен на продовольственные товары в двух российских аэропортах — в Сургуте и Шереметьево в Москве. На этом фоне в отношении ООО «Мир Вендинга», работающего в Шереметьево, и АО «Аэропорт Сургут» были возбуждены антимонопольные дела.

Ранее ФАС поручила усилить контроль за ценами на воду и еду в московских аэропортах.