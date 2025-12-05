Стало известно о планах Дании сократить военную помощь Украине

DR: Дания в 2026 году сократит военную помощь Украине почти в два раза

В следующем году Дания планирует сократить объем военной помощи Украине почти вдвое по сравнению с 2025 годом. Об этом сообщила телерадиокомпания DR со ссылкой на министра обороны королевства Троэльса Лунда Поульсена.

По информации журналистов, комиссия парламента страны по обороне попросила главу военного ведомства рассказать о планируемых тратах на поддержку Киева в 2026 году.

«В следующем году Дания даст [Украине] 9,4 млрд крон ($1,4 млрд — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

Из него следует, что в текущем году Копенгаген предоставил Киеву помощь на сумму 16,5 млрд крон ($2,5 млрд). При этом в 2024 году этот показатель составил около 19 млрд крон ($2,9 млрд).

Журналисты со ссылкой на данные министерства обороны Дании составили график, на котором видно постепенное снижение объема военной помощи Украине со стороны королевства. Из него следует, что в 2027 году страна намерена выделить 7,1 млрд крон ($1,1 млрд) на поддержку Киева, а в 2028 году — лишь 1 млрд крон ($156 млн).

2 декабря в Дании началось строительство оборонного предприятия, принадлежащего украинской компании Fire Point. Завод появится в городе Войенсе и будет специализироваться на производстве твердого ракетного топлива.

Ранее в Дании пообещали, что западные страны не перестанут помогать Украине в конфликте с РФ.