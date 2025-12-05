На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о планах Дании сократить военную помощь Украине

DR: Дания в 2026 году сократит военную помощь Украине почти в два раза
true
true
true
close
Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

В следующем году Дания планирует сократить объем военной помощи Украине почти вдвое по сравнению с 2025 годом. Об этом сообщила телерадиокомпания DR со ссылкой на министра обороны королевства Троэльса Лунда Поульсена.

По информации журналистов, комиссия парламента страны по обороне попросила главу военного ведомства рассказать о планируемых тратах на поддержку Киева в 2026 году.

«В следующем году Дания даст [Украине] 9,4 млрд крон ($1,4 млрд — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

Из него следует, что в текущем году Копенгаген предоставил Киеву помощь на сумму 16,5 млрд крон ($2,5 млрд). При этом в 2024 году этот показатель составил около 19 млрд крон ($2,9 млрд).

Журналисты со ссылкой на данные министерства обороны Дании составили график, на котором видно постепенное снижение объема военной помощи Украине со стороны королевства. Из него следует, что в 2027 году страна намерена выделить 7,1 млрд крон ($1,1 млрд) на поддержку Киева, а в 2028 году — лишь 1 млрд крон ($156 млн).

2 декабря в Дании началось строительство оборонного предприятия, принадлежащего украинской компании Fire Point. Завод появится в городе Войенсе и будет специализироваться на производстве твердого ракетного топлива.

Ранее в Дании пообещали, что западные страны не перестанут помогать Украине в конфликте с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами