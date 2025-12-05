Шесть человек изнасиловали мальчика на фестивале и получили 90 лет лишения свободы

В Марокко шесть человек осудили за изнасилование мальчика на фестивале

В Марокко суд вынес приговор шести фигурантам дела об изнасиловании 13-летнего ребенка на местном фестивале. Об этом сообщает Morocco world news.

Каждого из шести мужчин приговорили к 15 годам лишения свободы. Помимо этого, каждый из них выплатит пострадавшему компенсацию в размере 100 тысяч дирхамов (чуть более 82 тысяч рублей).

В местной правозащитной организации назвали это решение важным шагом на пути к защите детей и наказанию насильников.

Однако мужчины могут подать апелляцию. Представители организации заявили, что продолжат оказывать поддержку пострадавшему в этот период.

О произошедшем стало известно летом. По информации местных СМИ, десять человек накачали несовершеннолетнего наркотиками и привели в одну из палаток, где его изнасиловали.

Мальчик потерял сознание, но позже пришел в себя и смог добраться домой, там он рассказал обо всем матери. Школьник попал в больницу, где ему оказали помощь.

