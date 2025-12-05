На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Грабитель с монтировкой напал на продавщицу в российском регионе и попал на видео

В Красноярском крае грабитель с монтировкой напал на продавщицу в магазине
true
true
true

В Красноярском крае мужчина напал на продавщицу с монтировкой ради кражи денег из кассы и попал на видео. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в поселке Белый Яр под Ачинском. Злоумышленник дождался, когда в магазине не будет покупателей, и пришел туда с монтировкой, спрятанной в пакете. Он попросил продавщицу подать хлеб с нижней полки, и когда женщина развернулась к нему спиной, он на нее напал.

Сотруднице торговой точки удалось сбежать и попросить помощи. Ее госпитализировали с ушибленными травмами. Грабитель тем временем похитил из кассы магазина около 15 тысяч рублей и скрылся на автомобиле Toyota Karina.

Правоохранители передали ориентировку на автомобиль, который, как оказалось, уже находился в розыске в Новосибирской области. Машину остановили на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь».

У подозреваемого изъяли похищенные деньги. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ — разбой. Выяснилось, что задержанный совершил несколько имущественных преступлений в Новосибирской области, в том числе угон автомобиля.

Ранее мужчина задержал грабителя, отобравшего телефон у пассажирки в московском метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами