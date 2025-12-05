Грабитель с монтировкой напал на продавщицу в российском регионе и попал на видео

В Красноярском крае грабитель с монтировкой напал на продавщицу в магазине

В Красноярском крае мужчина напал на продавщицу с монтировкой ради кражи денег из кассы и попал на видео. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в поселке Белый Яр под Ачинском. Злоумышленник дождался, когда в магазине не будет покупателей, и пришел туда с монтировкой, спрятанной в пакете. Он попросил продавщицу подать хлеб с нижней полки, и когда женщина развернулась к нему спиной, он на нее напал.

Сотруднице торговой точки удалось сбежать и попросить помощи. Ее госпитализировали с ушибленными травмами. Грабитель тем временем похитил из кассы магазина около 15 тысяч рублей и скрылся на автомобиле Toyota Karina.

Правоохранители передали ориентировку на автомобиль, который, как оказалось, уже находился в розыске в Новосибирской области. Машину остановили на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь».

У подозреваемого изъяли похищенные деньги. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ — разбой. Выяснилось, что задержанный совершил несколько имущественных преступлений в Новосибирской области, в том числе угон автомобиля.

