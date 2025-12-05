На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Температура 40 °C: московские хирурги спасли двухлетнего ребенка, проглотившего батарейку

В Москве врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку
true
true
true
close
Shutterstock

В Москве девочка проглотила батарейку и с высокой температурой оказалась в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Все началось с того, что двухлетнюю девочку с температурой 40 °C доставили в медучреждение — ребенок также не мог есть. После обследования медики обнаружили в пищеводе инородное тело и предположили, что это батарейка. После этого мать ребенка вспомнила, что действительно несколько дней назад меняла батарейку в градуснике.

Хирурги срочно провели девочке эндоскопическую операцию и извлекли опасный предмет. Вокруг батарейки обнаружили язвенные дефекты — химический ожог электролитом. После операции ребенок находился под наблюдением в хирургическом отделении. Девочка успешно прошла лечение и теперь ее готовят к выписке домой.

Ранее в ХМАО годовалый ребенок проглотил булавку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами