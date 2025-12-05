Температура 40 °C: московские хирурги спасли двухлетнего ребенка, проглотившего батарейку

В Москве девочка проглотила батарейку и с высокой температурой оказалась в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Все началось с того, что двухлетнюю девочку с температурой 40 °C доставили в медучреждение — ребенок также не мог есть. После обследования медики обнаружили в пищеводе инородное тело и предположили, что это батарейка. После этого мать ребенка вспомнила, что действительно несколько дней назад меняла батарейку в градуснике.

Хирурги срочно провели девочке эндоскопическую операцию и извлекли опасный предмет. Вокруг батарейки обнаружили язвенные дефекты — химический ожог электролитом. После операции ребенок находился под наблюдением в хирургическом отделении. Девочка успешно прошла лечение и теперь ее готовят к выписке домой.

Ранее в ХМАО годовалый ребенок проглотил булавку.