Власти Петербурга проверяют сообщения о подпольном концерте «Алисы»

Комитет по культуре Петербурга проводит проверку после сообщений о том, что группа «Алиса» якобы дала «подпольный» концерт на территории киностудии «Лендок», передает РИА «Новости»

В одном из Telegram-каналов фанатов «Алисы» сообщалось, что «подпольная акустика без ПЦР-тестов и COVID-паспортов» была запланирована на 9 июля.

Утверждается, что стоимость билета на несогласованный концерт составляла 5 тыс. руб., оплата принималась только наличными после связи с представителем группы по электронной почте.

Ранее сообщалось, что организаторам концерта рок-певицы Дианы Арбениной на воде грозит миллионный штраф. Ее концерт проходил на борту теплохода «РИО-1», путешествовавшего по Москве. В результате проверки были выявлены грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Одновременно на концерте присутствовали более 500 человек, что является нарушением действующих антиковидных правил. Кроме того, организаторы мероприятия не проверяли у гостей ни наличие ПЦР-тестов, ни QR-коды о вакцинации.