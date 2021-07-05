Экс-супруг Пугачевой госпитализирован с коронавирусом

Бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович госпитализирован с коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что 76-летний режиссер и сценарист почувствовал недомогание около недели назад и сначала лечился дома.

Впоследствии его состояние ухудшилось, и Стефанович был помещен в коронавирусную клинику в Сокольниках с 50-процентным поражением легких. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

По последним данным, в России выявлено 5 635 294 случая заражения инфекцией, выздоровел 5 083 441 человек, умерли 138 579.

Ранее супруга основателя группы «Звуки Му», поэта и актера Петра Мамонова рассказала о его состоянии на пятый день после госпитализации с коронавирусной инфекцией.