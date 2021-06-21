Власти Волгограда объяснили возможные «ковидные» нарушения на шоу «Руки вверх!»

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После прорыва на радио «Руки Вверх!» записала хиты «Малыш» и... После прорыва на радио «Руки Вверх!» записала хиты «Малыш» и...
После прорыва на радио «Руки Вверх!» записала хиты «Малыш» и...
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Волгоградские власти в беседе с РИА «Новости» ответили на вопрос о соблюдении связанных с пандемией коронавируса ограничений на концерте группы «Руки вверх!».

По словам властей, на входе на стадион всем гостям обрабатывали руки антисептиком и выдавали маски, а вопрос соблюдения мер во время шоу власти считают задачей организаторов.

Известно, что организаторы настоятельно рекомендовали зрителям держать социальную дистанцию и не снимать масок во время концерта.

20 июня в Instagram-аккаунте группы появились видеозаписи, сделанные во время концерта на «Волгоград-Арене». На видео можно рассмотреть, что гости концерта находятся на мероприятии без медицинских или многоразовых масок, а также не соблюдают санитарную дистанцию.

Согласно данным оперштаба, по состоянию на 20 июня в России выявлено 5 316 826 случаев коронавируса. С начала пандемии жертвами инфекции стал 129 361 человек, вылечились 4 869 972 пациента.