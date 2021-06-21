Власти Волгограда объяснили возможные «ковидные» нарушения на шоу «Руки вверх!»

Волгоградские власти в беседе с РИА «Новости» ответили на вопрос о соблюдении связанных с пандемией коронавируса ограничений на концерте группы «Руки вверх!».

По словам властей, на входе на стадион всем гостям обрабатывали руки антисептиком и выдавали маски, а вопрос соблюдения мер во время шоу власти считают задачей организаторов.

Известно, что организаторы настоятельно рекомендовали зрителям держать социальную дистанцию и не снимать масок во время концерта.

20 июня в Instagram-аккаунте группы появились видеозаписи, сделанные во время концерта на «Волгоград-Арене». На видео можно рассмотреть, что гости концерта находятся на мероприятии без медицинских или многоразовых масок, а также не соблюдают санитарную дистанцию.

Согласно данным оперштаба, по состоянию на 20 июня в России выявлено 5 316 826 случаев коронавируса. С начала пандемии жертвами инфекции стал 129 361 человек, вылечились 4 869 972 пациента.