«Евровидение-2021» будет продолжено в онлайн-формате

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Организаторы конкурса «Евровидение» заявили о продолжении музыкального шоу.

На официальном YouTube-канале будут выложены видео выступления конкурсантов, снятых заранее. Ролики снимались заблаговременно на случай невозможности прибытия в Роттердам из-за пандемии коронавируса.

Выступления полуфиналистов покажут 28 мая в 22.00 мск, а финалистов — 29 мая в это же время. Шоу будет вести Криста Зигфридс.

В Роттердаме 22 мая завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.

Российская исполнительница Манижа заняла девятое место с песней Russian Woman, позже она прокомментировала результаты музыкального соревнования. Девушка подчеркнула, что гордится собой.