«Евровидение-2021» будет продолжено в онлайн-формате
Организаторы конкурса «Евровидение» заявили о продолжении музыкального шоу.
На официальном YouTube-канале будут выложены видео выступления конкурсантов, снятых заранее. Ролики снимались заблаговременно на случай невозможности прибытия в Роттердам из-за пандемии коронавируса.
Выступления полуфиналистов покажут 28 мая в 22.00 мск, а финалистов — 29 мая в это же время. Шоу будет вести Криста Зигфридс.
В Роттердаме 22 мая завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.
Российская исполнительница Манижа заняла девятое место с песней Russian Woman, позже она прокомментировала результаты музыкального соревнования. Девушка подчеркнула, что гордится собой.